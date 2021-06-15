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وزارة الصحة تعلن وصول 100 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك” لمطار معيتيقة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وصلت الشحنة الثانية من لقاح “سبوتنيك” الروسي المضاد لفيروس كورونا، إلى مطار معيتيقة الدولي، بطرابلس اليوم الثلاثاء.

وجرى إيداع الشحنة التي تحتوي على مائة ألف جرعة من اللقاح، بمخازن جهاز الإمداد الطبي، في مدينة طرابلس.

وقام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بسحب عينات من الشحنة، لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة قبل الإفراج عنها واستخدامها.

يشار إلى أن مخازن وزارة الصحة، تسلمت في إبريل الماضي، أول شحنة من لقاح سبوتنيك الروسي بما يتجاوز مائة الف جرعة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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