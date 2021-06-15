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مفوضية اللاجئين تقف على احتياجات بلدية سواني بن آدم

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجالس البلديات قام وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة أكتد بزيارة لبلدية سواني بن آدم.

ومن خلال الزيارة عُقد اجتماع في مركز شهداء سواني بن آدم لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي، نوقشت فيه كل الاحتياجات والمتطلبات من قبل المنظمة والتي تسهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفيرها للمجلس البلدي.

وأقيمت على هامش هذه الزيارة جولة تفقدية في عدد من المراكز الصحية داخل البلدية والتي تحتاج للصيانة والتجهيز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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