مفوضية اللاجئين تقف على احتياجات بلدية سواني بن آدم

في إطار التعاون بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجالس البلديات قام وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة أكتد بزيارة لبلدية سواني بن آدم.

ومن خلال الزيارة عُقد اجتماع في مركز شهداء سواني بن آدم لتأهيل وإعادة تأهيل ذوي الإعاقة مع عميد وأعضاء المجلس البلدي، نوقشت فيه كل الاحتياجات والمتطلبات من قبل المنظمة والتي تسهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفيرها للمجلس البلدي.

وأقيمت على هامش هذه الزيارة جولة تفقدية في عدد من المراكز الصحية داخل البلدية والتي تحتاج للصيانة والتجهيز.

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