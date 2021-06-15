استعدادات مؤتمر برلين تترأس مباحثات المنقوش ووزراء خارجية مصر والسعودية والكويت

عقدت وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزاري الذي عقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، وجرى خلال هذا اللقاء التشاور حول عدد من القضايا التي تهم البلدين، كما تمت مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر برلين 2 في نهاية الشهر الجاري و المبادرة الليبية التي ستعرض خلال هذا المؤتمر.

وقد رحب وزير الخارجية السعودي، بحسب المكتب الإعلامي وزارة الخارجية الليبية، بأي مبادرة ليبية من شأنها ارساء الأمن والاستقرار في البلاد، وأكد أن السعودية ستكون في مقدمة الدول الداعمة لهذه المبادرة التي تعبر عن إرادة الليبيين وتحقق استقرار بلادهم.

و من جانبها عبرت المنقوش عن تطلعها لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وارساء سنة التشاور بينهما لما تتمتع به السعودية من سمعة طيبة على مختلف الأصعدة وحرصها على أن يتولى الليبيون بأنفسهم ومن خلال الحوار حلحلة الأوضاع في ليبيا مما يعزز سيادتها واستقلال قرارها السياسي.

كما عبرت المنقوش عن تقديرها للموقف السعودي الثابت والداعم اتجاه الملف الليبي.

وفي سياق متصل وزيرة الخارجية بالعاصمة القطرية الدوحة وزير الخارجية الكويتي احمد الصباح وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وبنود جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

ونوه وزير الخارجية الكويتي، بحسب ذات المكتب، بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، حيث أن أول زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية للخارج والتي كانت لدولة الكويت حملت رسائل مهمة مؤكداً على موقف الكويت الثابت من القضية الليبية الداعم للحل السياسي متمنياً أن تنعم ليبيا بالاستقرار والسلام وتعود إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

من جهتها عبرت المنقوش عن امتنانها لدولة الكويت لحرصها الدائم على امن واستقرار ليبيا متمنيه من دولة الكويت المساندة من خلال تبني مبادرة استقرار ليبيا التي ستعرض على مؤتمر برلين 2 في 23 من الشهر الجاري والمتضمنة رؤية ليبية خالصة لمعالجة القضية الليبية وفق خارطة الطريق ومخرجات برلين 1، هذا ورحب وزير الخارجية الكويتي بهذه المبادرة، وأكد على أن دولة الكويت ستتبناها وتدافع عنها باعتبارها خرجت من الليبيين أنفسهم.

وفي ذات السياق التقت المنقوش نظيرها المصري سامح شكري على هامش الاجتماع الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية، وكان هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها لتشمل كافة المجالات، وفي هذا الصدد تلقت السيدة الوزير دعوة لزيارة مصر لمزيد التشاور قبل انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا في 23/6/2021.

وتطرق اللقاء إلى المقاربة الليبية لأسس تحقيق الاستقرار، والتي ترتكز في الأساس على مبدأ السيادة الوطنية للدولة الليبية و استقلالية قرارها، وستعرض هذه الرؤية من خلال مبادرة استقرار ليبيا في مؤتمر برلين 2، حيث تم التشاور حول هذه المبادرة وسبل دعمها في إطار خارطة الطريق ومخرجات مؤتمر برلين 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالملف الليبي. وجدد الوزير المصري موقف بلاده الداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وجهودهما للايفاء بالاستحقاقات القادمة وعلى رأسها اجراء الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق. ومن جهتها عبرت المنقوش عن شكرها وامتنانها للشقيقة مصر على موقفها الداعم للشعب الليبي وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

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