الدبيبة يلغي قرار السراج بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلغاء قرار رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، رقم 579 لسنة 2020، بشأن إنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

ونص القرار الذي نشره مجلس الوزراء اليوم، على نقل تبيعة عدد من القنوات والجهات إلى مؤسسات أخرى بعدما كانت تابعة للمؤسسة.

ووفق القرار، نقلت تبيعة قناة ليبيا الوطنية والهيئة العامة للصحافة وقناة ليبيا الرسمية إلى مجلس الوزراء، كما تم نقل قناة ليبيا الرياضة إلى وزارة الرياضة، وذلك نقلت قناة ليبيا الشبابية وراديو الشبابية إلى وزارة الشباب، فيما نقلت قناة الهداية إلى دار الافتاء.

«الليبية للإعلام المستقل» تطالب الدبيبة بإعادة النظر في قرار إنشاء مؤسسة الإعلام

وفي سبتمبر من العام الماضي، أصدر السراج القرار رقم (597) والخاص بإنشاء المؤسسة الليبية الإعلام التي تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والتابعة لمجلس وزراء الوفاق ويكون المقر الرئيسي لها في طرابلس.

كما قرر السراج تعيين الكاتب والإعلامي محمد بعيو في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم (598) لسنة 2020.

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