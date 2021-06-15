صوان: لن أترشح لرئاسة العدالة والبناء تحت أي تعديل أو شرط

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد المدعو محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أنه لن يترشح لمنصب رئاسة الحزب لدورة أخرى تحت أي تعديل أو شرط، مشيرا إلى أنه قرر فتح المجال أمام قيادات الحزب.

صوان قال، في بيان مرئي للدعوة للمؤتمر العام الاستثنائي للحزب، إنه يعتبر السنوات العشر التي قضاتها على رأس الحزب وسط ظروف وصفها بأنها غاية في الصعوبة، هي رصيد يدعوه للانطلاق بشكل جديد في العمل السياسي.

وهنأ الأعضاء بمناسبة عقد المؤتمر العام الثاني الاستثنائي، خاصة بعد الترتيبات التي تم اتخاذها في ظل الظروف التي تشهدها ليبيا، بحسب قوله.

ونوه بأن هذه الدعوة لعقد المؤتمر العام هي دعوة استثنائية، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر عقد المؤتمر عام 2018م، وتم تأجيله بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

وأضاف “تيمّنًا بما حصل من استقرار نسبي بعد اتفاق جنيف وتوقف الصراع المسلح إلى غير رجعة إن شاء الله، ومباشرة حكومة الوحدة الوطنية لأعمالها، دعونا إلى عقد المؤتمر العام للحزب”.

وأوضح أن الهيئة العليا للحزب كانت أقرت تأجيل المؤتمر، لكن النظام الأساسي يسمح له كرئيس حزب بأن يدعو لعقده، وهو الأمر الذي كان مصرًا عليه من أجل إفساح المجال لتجديد قيادات الحزب على مستوى رئاسته وباقي كوادره.

ودعا كل أعضاء الحزب إلى المشاركة بفاعلية في المؤتمر، حتى يكون ذلك هو النموذج التطبيقي الواقعي للعملية الديمقراطية التي يدعو لها الحزب ويريد أن يمارسها عمليًا .