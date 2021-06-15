بلدية طبرق تستضيف “4” وزراء لمناقشة عدد من المشاريع بالبلدية

استقبل عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية اليوم الثلاثاء وزير النفط محمد عون، ووزير التخطيط فاخر بوفرنة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة، بحضور أعضاء المجلس التسييري ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومدير عام مركز طبرق الطبي .

بوالخطابية ناقش مع وزيرالنفط التلوث البيئي لكورنيش طبرق، ودور مؤسسة النفط والشركات التابعة لها بمكافحة التلوث لعدم تكرار هذه الحادثة .

كما طلب عميد البلدية من وزير النفط دعم شركتي الخليج والبريقة للبلدية بتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة داخل المدينة.

وناقش مع وزير المواصلات عدد من الطرق وأبرزها طريق طبرق أمساعد وطريق، وأمساعد المرج وصيانة عدد من الجسور واستكمال طريق “عبدالفتاح يونس” وطريق “عمر المختار” وطريق “التسليح” .

كما ناقش مع وزير التخطيط عدد من المشاريع عدد من المواضيع التي تخص قطاع التخطيط بالبلدية.

وناقش مع وزير الموارد المائية صيانة محطة التحلية المصدر الوحيد بالمدينة وإيجاد حلول بديلة منها إنشاء محطة جديدة بمنطقة المرصص.

وكذلك إنشاء شبكات مياه وصرف صحي بالمدينة في عدد من الأحياء السكنية التي تفتقر لهذه الشبكات.