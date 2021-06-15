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“218” تواكب موسم الحصاد في الجبل الأخضر

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يمتد موسم حصاد القمح والشعير في منطقة الجبل الأخضر، من أبريل وحتى نهاية يونيو، وفيه الكثير من الصور والتفاصيل التي يترقبها المزارعون كل عام.

يبدأ الفلاحون في تجهيز الآلات والمعدات الزراعية استعدادا لموسم الحصاد ومن ثم يباشرون فعليا في العملية وما حصدوه يتم وضعه في أكياس مخصصة كما يوضح هذا المشهد.

ويعد القمح والشعير من أهم المحاصيل الزراعية في ليبيا حيث يتم الاعتماد عليها في صناعة الدقيق الداخل في تحضير أنواع مختلفة من الطعام.

ولموسم الحصاد في ليبيا وقع خاص في نفوس المزارعين إذ يعملون ليل نهار من أجل إنتاج المحاصيل التي يعتمد عليها في تنمية العجلة الاقتصادية إضافة إلى أنها تعد من أبزر أساسيات الاكتفاء الذاتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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