مسؤول مصري: نتوقع مشاركة مليوني عامل مصري في مشروعات إعادة إعمار ليبيا

اعتبر عبد الرحيم المرسى، عضو شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة، زيارة وفد الحكومة الليبية إلى مصر بارقة أمل للعمالة المصرية.

وقال المرسي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″،: “إن طبيعة العامل المصري توافق سكان ليبيا من حيث تقارب اللغة والثقافة، فضلا عن التجاور الجغرافي والذي يشجع الليبيين على استقدام العمالة بشكل رئيسي من مصر”، مشيرا إلى أن العامل المصري مطلوب في سوق العمل الليبية.

وتوقع عبد الرحيم، أن تستوعب مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا 2 مليون عامل مصري خلال أول 3 سنوات عقب توقيع اتفاقيات التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن برامج الإعمار المرتقبة ستتطلب عمالة ماهرة.

وأوضح أن ضخ العمالة يتطلب خطة وآلية للعمل القنصلي المشترك المصري الليبي، خاصة فيما يتعلق بمنح التأشيرات وتشهيل الإجراءات، معتبرا أن المساهمة في برامج الإعمار الليبية يدفع عددا كبيرا من شركات توظيف العمالة إلى محاولة تحسين أوضاعها بعد تكبدها خسار كبيرة إثر توقف إلحاق العمالة للخارج مع عدة دول.

يشار إلى أن علي العابد، وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية يؤدي زيارة عمل رسمية إلى القاهرة لمدة أسبوع، بهدف التنسيق مع الجانب المصري حول آليات تنظيم وتسهيل تنمقل الأيدي العاملة المصرية إلى ليبيا من جميع التخصصات الفنية، في إطار خطة الدولة لإعادة الإعمار.