سعيد امغيب: على النواب مناقشة الدبيبة في إنجازات الحكومة منذ توليها المسؤولية

طلب عضو مجلس النواب، سعيد امغيب من هيئة رئاسة مجلس النواب بعدم عرض الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية لاعتمادها من قبل المجلس إلا بعد تسمية المناصب السيادية.

وقال امغيب، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثا،، إنه لا يمكن صرف ميزانية بهذا الحجم دون حسم ملف المناصب السيادية.

وطالب النائب البرلماني أيضا باستدعاء رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة لمناقشة ما تم إنجازه من الحكومة منذ توليها المسؤولية.

يشار إلى أن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة مناقشة الميزانية إلى 29 من الشهر الجاري، مع استدعاء الحكومة إلى مقر المجلس من أجل مناقشة بعض التفاصيل.

وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، عن تخوفهم من أوجه صرف مليارات الدولارات من باب التنمية ونفقات التسيير الذي تطلبه الحكومة، خاصة وأنه لم يتم حسم المناصب السيادية، فيما يوجد أشخاص مشكوك في نزاهتهم ومتهمون بالفساد على رأس مناصب سيادية.

وأكد النواب أن المجلس اعتمد باب المرتبات الذي يهم المواطنين حتى لا تتعطل أعمالهم، لأنه لا يوجد مبرر لعرقلة صرفها من المركزي عبر ربطها بأبواب جدلية مثل التنمية والتيسير والطوارئ.