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4 وزراء يقفون على احتياجات مدينة طبرق

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج أبو الخطابية وأعضاء المجلس البلدي، في مقر ديوان المجلس، أربعة من وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

ضم وفد الوزراء كلا من وزير النفط محمد عون، ووزير التخطيط فاخر بوفرنة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الموارد المائية طراق بوفليقة.

وبحث أبو الخطابية وأعضاء المجلس مع الوزراء أهم احتياجات البلدية في جميع القطاعات وسبل دعمها لما فيه صالح المواطن والرفع من أداء السلطات المحلية.

ويأتي هذا اللقاء فيما تشهد مدينة طبرق جلسة اعتماد الميزانية من طرف مجلس النواب المنعقد هذه الأيام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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