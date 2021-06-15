بالصور.. وفد وزاري يبحث احتياجات بلدية طبرق وحلحلة مشاكلها

زار وفد وزاري ضم وزير النفط محمد أحمد عون، ووزير التخطيط فاخر بوفرنة، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، بلدية طبرق، لبحث احتياجاتها وحلحلة مشكلاتها، فيما التقى الوفد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية بمكتبه الثلاثاء.

وحضر اللقاء أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية ومدير عام مركز طبرق الطبي.

وناقش عميد البلدية مع وزير النفط التلوث النفطي، الذي طال كورنيش طبرق، وساهمت فيه المؤسسة الوطنية للنفط عن طريق شركتي الخليج والبريقة ، وفق بيان للبلدية الثلاثاء.

وطالب عميد البلدية، وزير النفط بدعم الشركات النفطية في طبرق، لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي تخدم المواطن.

استكمال مشروعات مطار طبرق

وناقش مع وزير المواصلات دعم مطار طبرق الدولي واستكمال المشاريع بالمطار، وفتح كل خطوط الطيران الداخلية والخارجية، وصيانة الكباري داخل المدينة وخارجها.

وأكد بوالخطابية لوزير المواصلات تذليل الصعوبات التي تواجه استكمال طرق عبدالفتاح يونس وعمر المختار والتسليح وعدد من الطرق داخل المدينة، وفي الفروع التابعة للبلدية.

مشاكل التخطيط في طبرق

كما ناقش عميد البلدية عددا من الأمور التي تخص وزارة التخطيط والمشاكل التي تواجه التخطيط بالبلدية، خلال مباحثات مع وزير الموارد المائية، وشدد على الإسراع في إجراء العمرة الجسيمة لمحطة التحلية المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

وطالب بوالخطابية، بتنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بشبكات المياه والصرف الصحي في كل أحياء المدينة والفروع التابعة بالبلدية.

كما ناقش مدير عام مركز طبرق الطبي، مشكلة نقص المياه وتوفير محطة RO داخل المركز الطبي، الذي يعاني من نقص في المياه والذي أثر سلبا في عمل المركز.

وأكد بوالخطابية أن الاجتماع كان مثمرا، وقدم شكره للوزراء الذين حضروا إلى طبرق من أجل الاطلاع على المشاكل التي تواجه البلدية من أجل حلحلتها..

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