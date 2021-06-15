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نعمان بن عثمان: الحقبة الراهنة في ليبيا الجانب المظلم للديمقراطية وعودة الجهوية والقبلية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، الحقبة الراهنة في ليبيا، الجانب المظلم للديمقراطية، وعودة الجهوية وتعزيز قيم القبلية، على حد زعمه.

وقال “بن عثمان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الحقبة الراهنة في ليبيا، الجانب المظلم للديمقراطية، عودة الجهوية وتعزيز قيم القبلية ضد القانون ونزعة العسكرة والعداء”، على حد تعبيره.

وتابع:” الحقة الراهنة انتشر بها دعوات عدم المساواة بين المدن والمناطق مصحوبة بالتهديد بعرقلة وتهديد البنية التحتية الحيوية لقطاع النفط ومياه الشرب”، على حد ادعائه.

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الجانب المظلم للديمقراطية الجهوية والقبلية الحقبة الراهنة ليبيا نعمان بن عثمان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نعمان احمق عثمان غباوة فى كل مكان .
    يتصور ان العشر سنوات الماضية كانت وردية فيها ديمقراطية وامن وامان فى عهد فاسد السراق وماقبله من خوان فبراير الاسود

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  • أستغرب من استضافة شخص منتمي لجماعات ارهابية و رفيق للارهابي اسامة بن لادن …ومقيم ايضا في بريطانيا الراعي الرسمي لتنظيم الخوان المفلسين وصاحبة قرار وعد بلفور المشئوم وصاحبة سياسة ((فرق تسود))…والغريب ايضا ان يتحدث عن الديمقراطية وهو تاجر شعارات معروف ..أنكشف أمره للشعب الليبي عندما غير لوحته المعدنية عدة مرات من داعم للسراج لمهاجم له ومن داعم للجيش الوطني الي مهاجم له ومن داعم لحكومة الدبيبة الي مهاجم الآن…؟؟!!!!!!هذا البائس ومثله الكثيرين لفظتهم الاحداث ونقول له :فاتك القطار….

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  • ‏قوموا بفك المليشيات بس !
    سينتهي كل شيء يعني:
    1- ‏سيكون لليبيا ‏رئيس حقيقي لا يخضع لأوامر المليشيات
    2- ‏ستكون الميزانية كافية لاعمار البلاد وليس لتغطية حسابات المليشيات وما تهدره لصالحها الخاص
    3- سينتهي التدخل الخارجي لأنه لا يدعم الا في المليشيات وان تظاهر بانه يأتي عبر اتفاقيات
    4- ‏سيحصل استقرار سياسي وعسكري وهما السبب الرئيسي لاعمار الدولة
    5- ‏سيكون المواطن والحكومة في راحة من العربدة والجرائم والابتزاز
    فكوا المليشيات كلها لا تقول عندها شرعية ولا كرنكاطي بلعكس إبدأوا بالتي عندها شرعية فلو كانت صحيح تخضع لمشرع لانقادت له وسدوا باب الذرائع

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