نعمان بن عثمان: الحقبة الراهنة في ليبيا الجانب المظلم للديمقراطية وعودة الجهوية والقبلية

اعتبر العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، الحقبة الراهنة في ليبيا، الجانب المظلم للديمقراطية، وعودة الجهوية وتعزيز قيم القبلية، على حد زعمه.

وقال “بن عثمان”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” الحقبة الراهنة في ليبيا، الجانب المظلم للديمقراطية، عودة الجهوية وتعزيز قيم القبلية ضد القانون ونزعة العسكرة والعداء”، على حد تعبيره.

وتابع:” الحقة الراهنة انتشر بها دعوات عدم المساواة بين المدن والمناطق مصحوبة بالتهديد بعرقلة وتهديد البنية التحتية الحيوية لقطاع النفط ومياه الشرب”، على حد ادعائه.