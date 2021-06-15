إنقاذ 119 مهاجرا من جنسيات مختلفة على متن زورق مطاطي في البحر المتوسط

أعلن الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 119 مهاجرا من جنسيات مختلفة أول من أمس الإثنين، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي في البحر المتوسط.
وقال الناطق في بيان الثلاثاء، إن عمليات الإنقاذ جاءت في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، وتقديم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر، إذ تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية، الإثنين، من إنقاذ 119 مهاجرا من جنسيات مختلفة.
إنقاذ 338 مهاجرا أفريقيا كانوا على متن 5 قوارب في طريقهم إلى أوروبا
وتابع أن الزورق العنقاء3 فور تلقيه نداء استغاثة تحرك بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى مكان الاستغاثة، حيث قام عناصر الجهاز «بدورهم على أكمل وجه».
ووفق البيان، تم إنزال المهاجرين في (نقطة مرسي ديله بالزاوية)، وتسليمهم إلى البحث الجنائي.
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