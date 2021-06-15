الكبير يبحث مع السفير التونسي سبل تنظيم دخول البضائع الموردة من تونس عبر المنافذ البرية

ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الثلاثاء بسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي أهمية إستمرار التعاون والتنسيق بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي التونسي والخطوات المتخذة في تسهيل وتنظيم دخول البضائع الموردة من الجمهورية التونسية عبر المنافذ البرية بموجب إعتمادات مستندية وفق منشورات مصرف ليبيا المركزي وبعض المبادرات الأخرى وفقاً للتفهمات التي تمت بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التونسية في إجتماعاتها السابقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية