الدبيبة يوجه وزارة الصحة بسرعة إرسال فريق طبي لمركز العزل بالشويرف

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، تعليماته وبصفة عاجلة لوزارة الصحة لإرسال فريق طبي ميداني متخصص في العزل لدعم مستشفى الشويرف والفرق الطبية بالمنطقة، وإحالة الحالات الحرجة الى مراكز العزل القريبة.

جاء ذلك بناء على استجابة للكتاب العاجل لعميد بلدية الشويرف بتاريخ أمس الإثنين، بشأن تزويد البلدية باحتياجات عاجلة وطارئة للحد من انتشار وباء كورونا.

وبحسب بيان الحكومة، اليوم الأربعاء، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار عمل الحكومة على توفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم الأهالي وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية.