زايد هدية: حسم المناصب السيادية قبل الميزانية يمنع العبث بمقدرات الليبيين

طالب عضو مجلس النواب زايد هدية، أعضاء مجلس النواب، بإتمام ملف المناصب السيادية والمضي قدما في استكمال هذه الوظائف؛ خاصة منصب الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ومحافظ مصرف ليبيا المركزي كونه الركيزة الأولى في متابعة ومراقبة عمل الحكومة المؤقتة.

وشدد هدية في كلمته بجلس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم إتمام الميزانية في ليبيا دون حسم ملف المناصب السيادية بالكامل حتى لا يتم العبث بمقدرات الليبيين.

يشار إلى أن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة مناقشة الميزانية إلى 29 من الشهر الجاري، مع استدعاء الحكومة إلى مقر المجلس من أجل مناقشة بعض التفاصيل.

وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، عن تخوفهم من أوجه صرف مليارات الدولارات من باب التنمية ونفقات التسيير الذي تطلبه الحكومة، خاصة وأنه لم يتم حسم المناصب السيادية، فيما يوجد أشخاص مشكوك في نزاهتهم ومتهمون بالفساد على رأس مناصب سيادية.

وأكد النواب أن المجلس اعتمد باب المرتبات الذي يهم المواطنين حتى لا تتعطل أعمالهم، لأنه لا يوجد مبرر لعرقلة صرفها من المركزي عبر ربطها بأبواب جدلية مثل التنمية والتيسير والطوارئ.