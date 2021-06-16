السفيرة السويدية تبحث مع الصور سبل نقل مواطن سويدي محتجز في ليبيا إلى بلاده

ليبيا – استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور أمس الإثنين آنا بلوك سفيرة مملكة السويد المعتمدة لدى ليبيا ولويز بيساماء السكرتير الأول بالسفارة.

الصور استعرض بحسب مكتب إعلام النائب العام مع السفيرة السويدية مذكرة السفارة المتضمنة طلب الاستقصاء عن سبعة قضايا قنصلية، تشير إلى حجز عدد من الأطفال بشكل غير قانوني على الأراضي الليبية.

من جانبها، أوضحت السفيرة الأسباب القائمة التي تدعو إلى قلق السلطات السويدية، وأهمها غياب تواصل ذوي الشأن مع الحالات؛ مطالبةً بنقل مواطن سويدي تم احتجازه بليبيا خلال الأشهر الماضية.

بدوره، بين النائب العام أن طلب المساعدة القانونية محل نظر في مكتبه استنادًا إلى قواعد العدالة والصكوك الدولية ذات الصلة، وسيتم التعامل معه بإصدار قرارات ذات طبيعة قضائية فور عرض المستندات المعززة لطلب المساعدة عن طريق القنوات الدبلوماسية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية