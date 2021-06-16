وزير الداخلية يستعرض مع أعيان حوض مرزق الظروف الأمنية والمعيشية التي يواجهها آهالي تلك المناطق

استعرض وزير الداخلية خالد مازن اليوم الثلاثاء مع أعيان حوض مرزق المشاكل التي تعيشها هذه المناطق وظروف سكانها على المستويات الأمنية والخدمية جراء النزاع والاقتتال الذي كان دائرا بالمنطقة .

كما جرى التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في طرابلس الى ضرورة العمل على حلحلة هذه المشاكل عبر تعزيز المصالحة الوطنية وجمع الأطراف المتخاصمة على طاولة واحدة برعاية حكومة الوحدة الوطنية والجهات المعنية بهذا الأمر وذلك من أجل التوصل إلى توافق بالخصوص وبالتالي الاسهام في حل المشاكل وعودة المهجرين الى مناطقهم.

من جهته أثنى وزير الداخلية على الدور الذي يقوم بها أعيان المنطقة وعلى روحهم الوطنية والإنسانية، مؤكداً على حل جميع المشاكل الحاصلة وإنهاء الانقسام والخلافات بالمنطقة وذلك عبر التنسيق مع المجلس الرئاسي وجميع الجهات المعنية وذات العلاقة.

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