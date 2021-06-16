المنقوش تبحث مع نظيرها الأردني تعزيز العلاقات الليبية الأردنية

بحثت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الأردني، أيمن الصفدي، سبل تعزيز العلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين وجهود دعم الأمن والاستقرار في ‎ليبيا.

جاء ذلك على هامش الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، والتي دعت إليها جمهوريتا مصر والسودان.

وشاركت المنقوش، أمس الثلاثاء، في الاجتماع التشاوري الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب في العاصمة القطرية الدوحة.

وعبرت المنقوش في كلمتها بالاجتماع، عن الشكر لكافة الدول لدعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أن ليبيا تعيش اليوم واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على كافة الأراضي الليبية في تعزيز السلام وحل الخلافات بالحوار والتجهيز للانتخابات القادمة.

واستعرضت وزيرة الخارجية في كلمتها أمام المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الرؤية الليبية لمعالجة الملف الليبي المتمثلة في مبادرة استقرار ليبيا، والتي ترتكز على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إلى جانب فتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى.

وأكدت المنقوش على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ خارطة الطريق، ووضع آلية واضحة للضغط على معرقلي خارطة الطريق والقرارات الدولية.