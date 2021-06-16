البيوضي: تصرفات كتلة النويري ستزيد من حجم الانقسامات في ليبيا وستدفع البلاد نحو الكارثة

شدد الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، على أن كتلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري “المشحونة” بإعلانها عقد جلسة إقرار الميزانية في طرابلس، ستزيد من حجم الانقسامات في ليبيا وستدفع البلاد نحو الكارثة.

البيوضي، وعبر حسابه على “فيسبوك”، قال: ”رغم وجود دعوة رسمية للانعقاد يوم 29 يونيو ودعوة الحكومة للمناقشة حول الميزانية العامة، إلا أن كتلة النائب الأول المشحونة جوا والمرتبطة بمنظومة الافتراس والنهب الممنهج اتخذت قرارا بعقد جلسة إقرار الميزانية في طرابلس”.

وأضاف: ”وقد تعهدت مسبقا وأبلغت الرئيس بأنه سيتم تمرير الميزانية بقيمة 98.6 مليار دينار ليبي يوم الإثنين المقبل، وصدرت الأوامر بالبدء بتحضير فندق الريكسوس لهذا الحفل التاريخي”.

ولف إلى أن هذه الخطوة عمليا هي البحث عن الإبرة في كومة القش وأنها ستشعل فتيلا لنار ستنال من وحدة البلاد وكيانها وستزيد من حجم الانقسامات في ليبيا وستدفع البلاد نحو الكارثة.

وتابع: ”على الدبيبة أن يتدخل ويعيد حساباته وتقييم المشهد ليحافظ على مكتسبات السلام ووحده من سيتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية”.

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