عبد العزيز: لا يوجد حل للأزمة الليبية

قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء، عضو جماعة الإخوان محمود عبد العزيز، إنه “لا يوجد حل للأزمة الليبية إلا بحل البرلمان وإعلان الأحكام العرفية بدلًا من ما وصفه بـ”المهزلة” التي نحن بها، لافتا إلى إن انعقاد جلسة مجلس النواب وما حدث فيها كان مفاجئًا واصفا إياه بـ”جلسة العار”، على حد زعمه.

عبد العزيز، وفي لقاء على قناة “التناصح” التي تبث من تركيا ويمتلكها نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، أضاف: “أن الثابت الأول هو أن ليبيا واحدة، ولن يسمح لكائن من كان أن يلعب فيها وبوحدتها، أما الثابت الثاني هو عند الحديث عن المنطقة الشرقية لا يقصد المساكين والأهالي، بل القصد المجرمون وبائعو المواقف والسماسرة”، على حد تعبيره.

وتابع: ”طرابلس عاصمة كل الليبيين تعرضت لما وصفه بـ “العدوان” يوم 4 أبريل، زاعماً: “فقدنا 1700 شاب من خيرة شباب المنطقة الغربية، ومن دافع معهم من شباب المنطقة الشرقية من المهجرين (الميليشيات والجماعات الإرهابية المتطرفة)، ونسأل الله أن يتقبلهم في عليين وهم تاج فوق رؤوسنا ووسام على صدورنا”.

وزعم: “مستعدون لطرد البغاة والمعتدين، لكن لما نجد شخصًا كزياد دغيم يتكلم ويصور من وسط طرابلس وهو لم يعتذر من طرابلس وأهلها الذي كان يبرر للغزو والعدوان، ومن على شاكلته، وهو يحرض على طرابلس ودمارها ويضحك من وسط طرابلس، وللأسف يعرف أن من في طرابلس ناس مدنية ومتحضرة”، على حد تعبيره.

وخطاب الدبيبة قائلًا: ”هل ما زلت تنتظر في ميزانية من هذا “المجلس البائس”؟ عليك أن تقر الميزانية من لجنة الـ 75 لأنهم هم من انتخبوك وليس مجلس النواب، ويجب على الجميع الخروج للشوارع لإزاحة هذه الأجسام المنتهية”، على حد تعبيره.

فيما زعم أن “ما يجري في مجلس النواب بـ”المهزلة” التي يجب أن تنتهي؛ لأن استمرار السكوت عليه يعني أن ليبيا لن ترى خيرًا”، بحسب تعبيره.

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