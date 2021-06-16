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إبراهيم الفيتوري: الشعب الليبي أصبح تحت خط الفقر بسبب ألاعيب الإخوان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر الباحث السياسي، إبراهيم الفيتوري، قرار مجلس النواب تأجيل جلسة مناقشة الميزانية إلى 29 من الشهر الجاري، إعلانا صريحا بعدم إقرار الميزانية دون إقرار المناصب السيادية في الدولة.

وأرجع الفيتوري رأيه، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن أعضاء مجلس النواب غير واثقين في الجهات التي ستتولى التصرف في هذه الأموال والمتمثلة في البنك المركزي وديوان المحاسبة الذي يتولى رئاسته أعضاء من تنظيم الإخوان.

وأضاف المحلل السياسي أنه إذا لم يحسم هذا الملف قبل الموعد المقبل فإن المجلس لن يقر الميزانية، مشيرا إلى أن الحل الآن متروك لمجلس الدولة المتعنت في ملف المناصب السيادية والذي يريد فرض أجندة خاصة به.

وتابع الفيتوري أن موقف مجلس النواب صحيح، فعلى مدار عشر سنوات كاملة، صرفت أموال الليبيين على السلاح والمليشيات وأصبح الشعب الذي من المفترض أن يكون الأغنى وسط شعوب المنطقة تحت خط الفقر، بسبب ألاعيب الإخوان فكيف يؤتمنون مرة أخرى على كل هذه الأموال؟

يشار إلى أن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة مناقشة الميزانية إلى 29 من الشهر الجاري، مع استدعاء الحكومة إلى مقر المجلس من أجل مناقشة بعض التفاصيل.

وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، عن تخوفهم من أوجه صرف مليارات الدولارات من باب التنمية ونفقات التسيير الذي تطلبه الحكومة، خاصة وأنه لم يتم حسم المناصب السيادية، فيما يوجد أشخاص مشكوك في نزاهتهم ومتهمون بالفساد على رأس مناصب سيادية.

وأكد النواب أن المجلس اعتمد باب المرتبات الذي يهم المواطنين حتى لا تتعطل أعمالهم، لأنه لا يوجد مبرر لعرقلة صرفها من المركزي عبر ربطها بأبواب جدلية مثل التنمية والتيسير والطوارئ.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • يجب ان يعلم الجميع وخاصة الليبيين ان الاحزاب السياسية وخاصة الاخوان لا يمثلون الاسلام في ليبيا
    الاسلام تمثله
    – ” الهيءة الليبية العامة للأوقاف والشءون الاجتماعية والإسلامية ” وهي ادارة ليبية عامة من مختلف فءات ومناطق ليبيا – تعتني بشءون المحاكم والقضاء والشؤون العامة والخاصة والتعاون الامني في ليبيا –
    وهي ادارة ليبية. لا تضم اي شخص غير ليبي ذكر ان كان او أنثى –
    ومعظم العاملين في هذه الادارة خريجي الشريعة الاسلامية في ليبيا ومتخصصين في علوم اخرى –
    فلهذا لا يجب ان يوهم الاعلام بان الاخوان هم الاسلام
    لان هذه جماعة فقط تدفع بالشباب الى هلاك ولا تعطيهم الفرص لبناء مستقبلهم بشكل عملي
    وهي مجموعة أنانيين ويتكلمون اكثر. مما يعملون ولهم علاقات مشبوهة مع منظمات عنصرية وليست من الاسلام في شيء
    – فقط يريدون التفريق بين أيناء المجتمع الواحد
    ولا يمكن حصر الدين الاسلامي في حزب او جماعة – لان الدين الاسلامي دين واسع وحقيقي وذو مسؤلية هو دين الصدق والعدل –
    و ليس للتجارة او اللهو او للمناصب او العنصرية والشعر والجهل والسباق او المال والشهوات او الفسق –
    والدين الى الله جميعا – يصعد اليه الكلم الطيب والعمل الصالح .
    وليس حكرا لفلان او تمثله لدولة او جماعة معينة –
    انما هو تذكرة وهو الحق المبين
    ” ان آمَنتُم فلأنفسكم وان كفرتم فان الله غني على العالمين “

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