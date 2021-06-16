الدرسي: مجلس النواب سيشرع في انتخاب رؤساء المناصب ‏السيادية ما لم يتلق رد من مجلس الدولة

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن مجلس النواب، ‏سيشرع في عمليات انتخابات رؤساء المناصب السيادية الأسبوع ‏المقبل، ما لم يتلق رد من ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، حول تلك المناصب.‏

الدرسي، وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار إلى أن ‏مجلس النواب سيناقش المناصب السيادية والميزانية العامة ‏للدولة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ولفت إلى أنه ‏في غالب الظن الميزانية لن تمرر لأن هناك شرط وضع من قبل ‏نواب برقة والجنوب والغرب ورئيس مجلس النواب، بأن يتم ‏الاتفاق على المناصب السيادية قبل الموافقة على الميزانية العامة ‏للدولة.‏

وقال إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد على أنه في حال لم ‏يرد مجلس الدولة على طلب مجلس النواب باعتماد ‏الأسماء، التي أرسلت لهم بحسب اتفاق بوزنيقة حول المناصب ‏السيادية لاختيار الأسماء، فإن مجلس النواب سيكون مضطرا ‏الأسبوع القادم بالبدء في العملية الانتخابية لاختيار رؤساء ‏المناصب السيادية في ليبيا خلال جلسة رسمية.‏

أما عن الميزانية، فتحدث عن أن اللجنة البرلمانية التي اجتمعت مع ‏وزير المالية، خالد المبروك، من أجل تعديل بنود في الميزانية، ‏ستعرض ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا الاجتماع، خلال ‏جلسة الأسبوع المقبل.‏

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