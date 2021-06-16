الدرسي: مجلس النواب سيشرع في انتخاب رؤساء المناصب ‏السيادية ما لم يتلق رد من مجلس الدولة

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن مجلس النواب، سيشرع في عمليات انتخابات رؤساء المناصب السيادية الأسبوع المقبل، ما لم يتلق رد من ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة”، حول تلك المناصب.
الدرسي، وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أشار إلى أن مجلس النواب سيناقش المناصب السيادية والميزانية العامة للدولة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ولفت إلى أنه في غالب الظن الميزانية لن تمرر لأن هناك شرط وضع من قبل نواب برقة والجنوب والغرب ورئيس مجلس النواب، بأن يتم الاتفاق على المناصب السيادية قبل الموافقة على الميزانية العامة للدولة.
وقال إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد على أنه في حال لم يرد مجلس الدولة على طلب مجلس النواب باعتماد الأسماء، التي أرسلت لهم بحسب اتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية لاختيار الأسماء، فإن مجلس النواب سيكون مضطرا الأسبوع القادم بالبدء في العملية الانتخابية لاختيار رؤساء المناصب السيادية في ليبيا خلال جلسة رسمية.
أما عن الميزانية، فتحدث عن أن اللجنة البرلمانية التي اجتمعت مع وزير المالية، خالد المبروك، من أجل تعديل بنود في الميزانية، ستعرض ما توصلت إليه من نتائج خلال هذا الاجتماع، خلال جلسة الأسبوع المقبل.
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