منوهًا بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها.. السفير التونسي بروسيا: تونس أكثر الدول تضررًا من الأزمة الليبية

قال السفير التونسي لدى روسيا، طارق بن سالم، إن تونس تأمل أن ترسي العملية السياسية الانتقالية الجارية في ليبيا الأساس لسلام دائم يعود بالنفع على منطقة شمال إفريقيا بأكملها، منوها بأهمية إجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن السلام الدائم سيكون مفيدا للعلاقات الثنائية الليبية التونسية، ويعيد تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية، مضيفًا أن تونس كانت من بين الدول الأكثر تضررًا من الأزمة الليبية من حيث الأمن والاقتصاد.

وأضاف أن تونس وليبيا، تشتركان الآن في قيم ديمقراطية، ستلتزمان بالتأكيد بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين وتعزيز علاقاتهما من أجل المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

ولفت إلى أن التطور الإيجابي للأحداث في ليبيا في الأشهر الأخيرة سمح للدولتين بتعزيز العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك الحين، تمت عدة زيارات رفيعة المستوى في طرابلس وتونس.

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