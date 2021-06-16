نوفا: الرئيس التونسي يؤدي زيارة اليوم إلى إيطاليا ستتمحور حول ليبيا

يؤدي الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة رسمية إلى إيطاليا بيومين بداية من اليوم الأربعاء، مرفوقا بوزير الخارجية والتعاون الدولي عثمان الجرندي، بهدف الحصول على دعم ملموس للاقتصاد التونسي قد يترجم بتوقيع مذكرة تفاهم واحدة على الأقل، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة “نوفا” للأنباء.

وبحسب الوكالة، “تفاصيل مذكرة التفاهم لا تزال قيد التحديد ومن غير الواضح إلى حد اللحظة مكان توقيعها أو إن كان سيتم ذلك، لكن لا يخفى عن أحد أن إيطاليا هي أحد المانحين الرئيسيين لتونس التي تشكو أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة”.

وتابعت: “كان من المفترض أن يؤدي سعيد هذه الزيارة، التي جاءت على إثر دعوة من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا، في الخريف الماضي ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي جائحة كوفيد -19”.

وأضافت: “تتعلق الملفات الأخرى التي ستكون على طاولة المباحثات طيلة يومين في إيطاليا بمجابهة تدفقات الهجرة غير الشرعية واستقرار ليبيا”.

وأشارت إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءا مع الرئيس ماتاريلا بقصر كيرينالي على الساعة منتصف النهار، يليه مآدبة غداء عمل واجتماع لاحق في قصر كيجي مع رئيس الوزراء، ماريو دراغي”.

وحول توقيت هذه الزيارة، حاورت وكالة نوفا الايطالية للأنباء الصحفي والكاتب المسرحي والمحلل السياسي التونسي سفيان بن فرحات الذي أكد أن ايطاليا ” تستعد على المستوى الاقتصادي لتحقيق انتعاشة على الرغم من الصعوبات الناجمة عن تفشي الوباء”.

وأضاف بن فرحات أن “هناك وكالات إيطالية مهتمة بالتدويل، خاصة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، حيث تقع تونس بالمكان المناسب لقربها الشديد جغرافيًا من إيطاليا، خاصة جزر بانتيليريا أو لامبيدوزا”.

وتابع: “أعتقد أن تونس يمكنها أيضًا أن تلعب دورًا في لعبة الدبلوماسية الاقتصادية هذه في البحر الأبيض المتوسط”.

جانب آخر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار يتعلق بالمثلث المتكون من تونس وليبيا وإيطاليا، لذلك أكد المحلل السياسي التونسي ” أن تحقيق الاستقرار في ليبيا سيمكن تونس من أن تلعب دورًا مهمًا للغاية، كما يمكن لإيطاليا أن تستغل هذه العلاقات المتميزة”.

وفيما يتعلق بتدفقات الهجرة غير النظامية، دعا الصحفي التونسي إلى تحليل جذور المشكل قائلا ” نحن أفارقة، لا يمكننا تجاهل من يأتينا من جنوب الصحراء، كما أن العديد من الشباب التونسي المحبط من الثورة يحاول الوصول إلى أوروبا حالما بحياة أفضل”

وشدد بن فرحات بالقول “أعتقدا أن السياسة القمعية البحتة، والقاسية أحيانًا، لا تحل المشكل من جذوره “.

في زيارة سعيد لن يكون هناك مجال للقاء الشركات الإيطالية، لذلك من المحتمل إثارة هذه المسألة في بداية شهر يوليو بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء هشام المشيشي إلى روما.

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