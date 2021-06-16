الشؤون الاجتماعية: نعمل على إنهاء أزمات وعراقيل منحة الزوجة والأولاد

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، إنها تعمل بشكل مستمر مع كل المصارف وفروعها من أجل حلحلة المشاكل وصرف منح الزوجة والأولاد لمستحقيها.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء الثلاثاء، إلى أن المواطنين الذين لم يتقاضوا المنحة بسبب مشاكل الحسابات المصرفية، أنها مسألة وقت وسيتم حلحلة كل هذه المشاكل والعراقيل وصرف منحة الأولاد لمستحقيها.

وأكدت الوزارة، أنها تعمل على استكمال عمليات التجهيز والربط الإلكتروني لفتح إمكانية تعديل البيانات للمواطنين الذين أخطأوا في إدخال بياناتهم في الموقع الإلكتروني الخاص بمنحة الزوجة والأولاد.

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