صوان: لن أترشح لرئاسة حزب “العدالة والبناء” تحت أي تعديل أو شرط

أكد رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا، محمد صوان، أنه “لن يترشح لمنصب رئاسة الحزب لدورة أخرى تحت أي تعديل أو شرط، مشيرا إلى أنه قرر فتح المجال أمام قيادات الحزب”، بحسب قوله.

وقال، في بيان مرئي للدعوة للمؤتمر العام الاستثنائي للحزب، إنه “يعتبر السنوات العشر التي قضاها على رأس الحزب وسط ظروف وصفها بأنها غاية في الصعوبة، هي رصيد يدعوه للانطلاق بشكل جديد في العمل السياسي”، بحسب قوله.

وهنأ الأعضاء بمناسبة عقد المؤتمر العام الثاني الاستثنائي، خاصة بعد الترتيبات التي تم اتخاذها في ظل الظروف التي تشهدها ليبيا”، بحسب قوله.

ونوه بأن “هذه الدعوة لعقد المؤتمر العام هي دعوة استثنائية، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر عقد المؤتمر عام 2018م، وتم تأجيله بسبب الظروف التي مرت بها البلاد”، بحسب قوله.

وأضاف: “تيمّنًا بما حصل من استقرار نسبي بعد اتفاق جنيف وتوقف الصراع إلى غير رجعة إن شاء الله، ومباشرة حكومة الوحدة الوطنية لأعمالها، دعونا إلى عقد المؤتمر العام للحزب”، بحسب قوله.

وأوضح أن “الهيئة العليا للحزب كانت أقرت تأجيل المؤتمر، لكن النظام الأساسي يسمح له كرئيس حزب بأن يدعو لعقده، وهو الأمر الذي كان مصرًا عليه من أجل إفساح المجال لتجديد قيادات الحزب على مستوى رئاسته وباقي كوادره”، بحسب قوله.

ودعا كل أعضاء الحزب إلى المشاركة بفاعلية في المؤتمر، حتى يكون ذلك هو النموذج التطبيقي الواقعي للعملية الديمقراطية التي يدعو لها الحزب ويريد أن يمارسها عمليًا”، بحسب قوله.

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