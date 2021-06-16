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مصدر بالنواب: تأجيل جلسة الميزانية لـ29 الشهر الجاري عديم الفائدة دون حسم المناصب السيادية

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد مصدر من داخل مجلس النواب، أن هناك إصرارًا من أعضاء المجلس على ضرورة إقرار المناصب السيادية أولاً قبل إقرار باقي بنود الميزانية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية”، أن تأجيل جلسة مناقشة الميزانية ليوم 29 من الشهر الجاري، قد يكون عديم الفائدة إذ لم يتم حسم ملف المناصب السيادية.

وأشار إلى أن جميع الأعضاء داخل المجلس متفقون على أهمية هذا الملف قبل إقرار الميزانية، لافتًا إلى أن مجلس النواب أعطى مهلة خلال الفترة ما بين هذه الجلسة والجلسة القادمة لحسم المناصب السيادية وإقرار الميزانية.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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