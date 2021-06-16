الفطيسي: مجلس النواب أجل البت في الميزانية رغم قدوم فريق ‏وزاري إلى طبرق لمناقشة ملاحظاتهم عليها

أكد عضو مجلس النواب، عبد الغني الفطيسي، أن مجلس النواب ‏أجّل التصويت على مقترح قانون الميزانية، رغم قدوم فريق وزاري ‏يتكون من عدد من الوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة، إلى ‏طبرق، لمناقشة لجنة التخطيط والمالية بالمجلس في الملاحظات ‏التي وضعتها اللجنة وأعضاء مجلس النواب، على مقترح الميزانية، ‏مُستدركًا بأنه تم عرض الميزانية بجلسة اليوم للتصويت‎ .‎

وأشار الفطيسي في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، ‏إلى أنه كان ينبغي أن تطرح الميزانية في جلسة مجلس النواب اليوم ‏للتصويت.‏

ولفت إلى أن المجلس أجّل أكثر من مرة البت في الميزانية، على ‏الرغم من أهميتها، لارتباطها باستحقاقات مهمة أهمها إجراء ‏الانتخابات في وقتها بشهر ديسمبر المقبل.‏

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