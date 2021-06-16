الفطيسي: مجلس النواب أجل البت في الميزانية رغم قدوم فريق ‏وزاري إلى طبرق لمناقشة ملاحظاتهم عليها

أكد عضو مجلس النواب، عبد الغني الفطيسي، أن مجلس النواب أجّل التصويت على مقترح قانون الميزانية، رغم قدوم فريق وزاري يتكون من عدد من الوزراء في حكومة الوحدة المؤقتة، إلى طبرق، لمناقشة لجنة التخطيط والمالية بالمجلس في الملاحظات التي وضعتها اللجنة وأعضاء مجلس النواب، على مقترح الميزانية، مُستدركًا بأنه تم عرض الميزانية بجلسة اليوم للتصويت .
وأشار الفطيسي في تصريحات خاصة لصحيفة “صدى الاقتصادية”، إلى أنه كان ينبغي أن تطرح الميزانية في جلسة مجلس النواب اليوم للتصويت.
ولفت إلى أن المجلس أجّل أكثر من مرة البت في الميزانية، على الرغم من أهميتها، لارتباطها باستحقاقات مهمة أهمها إجراء الانتخابات في وقتها بشهر ديسمبر المقبل.
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