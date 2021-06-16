الصور من غريان: البناء التنظيمي لمكتب النائب العام سيرتكز على التقنية في المستقبل القريب

استقبل النائب العام الصديق الصور، الإثنين، مدير أمن غريان العقيد خالد ملاطم، ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية الجبل الغربي المقدم معمر بيشي ورئيس فرع الأمن المركزي غريان المقدم أبو عجيلة الحلفاوي ومدير مكتب التخطيط الأمني بمديرية أمن غريان العقيد ابراهيم الزحاف.

الصور، وبحسب إيجاز صحفي لمكتبه الإعلامي، بحث ظاهرة تنامي عدد العصائب المسلحة التي ترتكب جرائم التهريب والحرابة والخطف واقتران هذا الواقع بضعف التصدي ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.

ومن جهتهم أكد الحاضرون، على واقع غياب الإمكانيات المادية التي تمكنهم من التصدي للآثمين؛ حتى صار الأمر في البعض منها إلى توافر العناصر البشرية مع الغياب الكامل للأسلحة والمركبات الآلية اللازمة للعمل على حفظ الأمن ومتابعة الطرق التي تتخذ كمسالك للتهريب وقد ترتب عن هذا الواقع وقوع رجال الضبط القضائي بمرمى نيران الجناة دون ان تكون لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم.

كما أكد الحضور على أن عدم توافر الإمكانيات قد نجم عنها نقصان الاستجابة لتنفيذ أوامر النيابة العامة وضعف إجراءات جمع الاستدلال ؛ كما نبه المجتمعون إلى ان وجود مؤسسة إصلاح وتأهيل واحدة بكامل الرقعة الجغرافية الواقعة بدائرة الاختصاص وعدم وجود مؤسسة لإصلاح وتأهيل الأحداث قد ساهم في تدني كفاءة العمل المسند لهم.

ومن جهته أكد النائب العام على أهمية مرحلة الاستدلال كمرحلة تمهيدية للتحقيقات الابتدائية والنهائية ؛كما أن مرحلة تنفيذ الأحكام تعد جزء من الخصومة وعليها ترتكز غاية انصاف الضحايا، وهذا ما يتطلب دعم وتدريب رجال الضبط القضائي برفع قدرتهم على أعمال الاستدلال وبحث سبل توفير الامكانيات المادية؛ وأنه سيكون على تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة الداخلية على وجه الخصوص لتلافي العقبات القائمة.

وفي ذات السياق التقى النائب العام، الثلاثاء، بمحامي عام محكمة إستئناف غريان ورؤساء النيابات الابتدائية – جادو، الزنتان، نالوت، غريان – ومديرو وأعضاء النيابات الجزئية الكائنة بدائرة إختصاص النيابات الملتقية.

واستمع النائب العام إلى تقييم الأعضاء للعمل؛ الذين أكدوا على عدم سير العمل بانتظام واطراد نتيجة عدم توافر الإمكانيات المادية اللازمة لحسن العمل وصعوبة تأمين ونقل المستندات والوثائق التي يتطلب العمل ضرورة الإطلاع عليها بين النيابات وبينها وبين الهيئات الأمنية الواقعة ضمن دائرة الاختصاص التي تتسم باتساع الرقعة الجغرافية.

وذكر الأعضاء ذكر غياب التدريب الازم للاضطلاع بتحقيق بعض الجرائم التي تتطلب إلمام معرفي بعلوم أخرى ؛ وفي موضع أخر من حديثهم أشار السادة الأعضاء إلى عدم إيلاء الشكاوى الكيدية التي تقدم ضدهم الاهتمام الذي يستلزم فحصها ومراعاة وجهة نظرهم وتقييمهم لما تضمنته دون الاكتفاء بظاهر ماورد بها.

ومن جهته بين النائب العام للحضور الاستراتيجية التي سيعمل عليها مكتبه لدعم الاستقلال والرفع من قدرة ومهارة أعضاء النيابة العامة على أداء العمل الإداري والقضائي. قال: “أن البناء التنظيمي لمكتب النائب العام سيرتكز على التقنية في المستقبل القريب بغية تلافي عائق صعوبة التواصل المستندي ؛ وأكد على أن ملاحظاتهم محل اهتمام من قبله بما في ذلك غياب الامكانيات المادية التي تعتبر محل متابعة من قبله في الوقت الراهن للوصول إلى زوالها بعون من الله وتوفيقه”.

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