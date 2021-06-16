حنان شلوف: هل يذهب «الدبيبة» لملتقى الحوار لإقرار الميزانية بعد «مماطلات» النواب؟

رأت حنان شلوف، النائبة المنشقة عن البرلمان، أنه لم يتم اعتماد حكومة الوحدة الوطنية من البرلمان، سوى بالتهديد بالذهاب إلى ملتقى الحوار، متسائلة عن إمكانية ذهاب الدبيبة للملتقى بهدف إقرار الميزانية.

وقالت شلوف، في منشور لها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لم يتم إقرار الحكومة واعتمادها إلا بالتهديد بالذهاب لملتقى حوار العمة ستيفاني”.

وأضافت “فهل من الممكن أن يلجأ الدبيبة لملتقى حوار الحوار بعد أن يضيق ذرعا من مماطلات النواب؟!”.

يشار إلى أن مجلس النواب قرر تأجيل جلسة مناقشة الميزانية إلى 29 من الشهر الجاري، مع استدعاء الحكومة إلى مقر المجلس من أجل مناقشة بعض التفاصيل.

وكشف عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة، عن تخوفهم من أوجه صرف مليارات الدولارات من باب التنمية ونفقات التسيير الذي تطلبه الحكومة، خاصة وأنه لم يتم حسم المناصب السيادية، فيما يوجد أشخاص مشكوك في نزاهتهم ومتهمون بالفساد على رأس مناصب سيادية.

وأكد النواب أن المجلس اعتمد باب المرتبات الذي يهم المواطنين حتى لا تتعطل أعمالهم، لأنه لا يوجد مبرر لعرقلة صرفها من المركزي عبر ربطها بأبواب جدلية مثل التنمية والتيسير والطوارئ.