دومه: إخراج كل أجنبي مسلح من ليبيا قضية وطنية وأكبر من أي خلاف شخصي  

أكد عضو مجلس النواب وعضو منتدى الحوار السياسي مصباح دومه، أن إخراج كل أجنبي مسلح من تراب ليبيا أكبر من أي خلاف شخصي.
وقال «دومه» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إن “كبح جماح التدخل الخارجي وإخراج كل أجنبي مسلح من تراب ليبيا واسترجاع سيادة ليبيا الضائعة هي قضية وطنية وأكبر من أي خلاف شخصي أو أيدولوجي لغرض كسب المواقف وإضاعة الوطن.
وأضاف؛ “ولا يمكنني النزول لبعض تصريحات الزملاء لأننا نراها إما عاطفية أو ردة فعل بسبب تأنيب الضمير”، مردفًا “ليبيا أكبر من الجميع”.
تجدر الإشارة إلى أن النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، كان قد قاطع النائب مصباح دومة، أثناء كلمته، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة: “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.
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