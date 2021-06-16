دومه: إخراج كل أجنبي مسلح من ليبيا قضية وطنية وأكبر من أي خلاف شخصي  

أكد عضو مجلس النواب وعضو منتدى الحوار السياسي مصباح دومه، أن إخراج كل أجنبي مسلح من تراب ليبيا أكبر من أي خلاف شخصي.

وقال «دومه» في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إن “كبح جماح التدخل الخارجي وإخراج كل أجنبي مسلح من تراب ليبيا واسترجاع سيادة ليبيا الضائعة هي قضية وطنية وأكبر من أي خلاف شخصي أو أيدولوجي لغرض كسب المواقف وإضاعة الوطن.

وأضاف؛ “ولا يمكنني النزول لبعض تصريحات الزملاء لأننا نراها إما عاطفية أو ردة فعل بسبب تأنيب الضمير”، مردفًا “ليبيا أكبر من الجميع”.

تجدر الإشارة إلى أن النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، كان قد قاطع النائب مصباح دومة، أثناء كلمته، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة: “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.