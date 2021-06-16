ليبيا الان

جمال الزوبية: معظم من استفادوا من «ثورة فبراير» كانوا «شلتت وخدم للقذافي»

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في «حكومة الإنقاذ»، أن معظم من استفادوا من «ثورة فبراير» كانوا «شلتت وخدم للقذافي»، بحسب وصفه.

وقال الزوبية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مصباح دومة «برلماني ليبي»، خريج المدرج الأخضر، كان متطوع في كتائب القذافي لإجهاض 17 فبراير وبعد نجاحها استبدل جلده وتسلق الى أن أصبح نائبًا في مجلس النواب”، على حد زعمه.

وأضاف “العجيب أن معظم من استفاد من الثورة ومكتسباتها سواءً في السفارات أو المناصب العليا أو النواب هم من كانوا شلتت وخدم للقذافي. ويكيدوا للثورة”، وفقا لتعبيره.

وكان النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، قد قاطع النائب مصباح دومة، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة: “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.

الوسوم

القذافي جمال الزوبية مجلس النواب مصباح دومة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياسيد/زوبيه …الذين استفادوا هم الطوار الاشاوس الذين اصبحوا من اصحاب الملايين ويملكون شركات طيران ومولات ومزارع ومصانع وقصور وسيارات فخمة ويعمل اذنابهم في السفارات ومدراء عامين ومفوضين ومبتزين لمصرف ليبيا المركزي بالحوالات والاعتمادات الوهمية بعد ان كانوا يقبعون في السجون بتهم المخدرات والارهاب والقتل والسرقة ومنهم سواقين حافلات افيكو وميكانيكية سيارات وفنيين تصليح تلفاز….هؤلاء هم المستفيدين الحقيقيين اما بقية الشعب يعاني امام المصارف وتنام نساء ليبيا علي الارصفة لتستلم 300 دينار!!! ولا توجد سيولة ولا خبز ولادواء ولاكهرباء ولابنزين ولا ولا ….والطوار الاشاوس ينعمون باموالنا المنهوبة …حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وفي كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا………

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  • هذا الخنزير الاخواتى لايخجل من الاكاذيب الساذجة التى يسخر منها حتى الاطفال فالكل يرى بعينه ان هوان فبراير حريم السلطان حققوا ثروة ضخمة من نكبة فبراير فهل خرين السلطان من انصار القذافى الحرمة الصديق الكبير وبلخاح وغيرهم من كلاب اللخوان اتفووووووه عليك فامثالم من الخرفان يجب ذبحهم فى العيد القادم

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  • هذا البغل الاخوانى مثل اللص الذى رأه السيد المسيح بعينه يسرق فى السوق وحلف انه ماسرق .
    فهو غبى جدا ينكر مايراه الجميع باعينهم
    ففى الحديث الشريف
    ﻿
    رَأَى عِيسَى ابنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ، فَقالَ له: أَسَرَقْتَ؟ قالَ: كَلَّا وَاللَّهِ الذي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقالَ عِيسَى: آمَنْتُ باللَّهِ، وَكَذَّبْتُ عَيْنِي.
    الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

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  • ولان القرآن تبيان لكل شئ فقد وصفت ايات قرأنية امثالك من تجار الدين المنافقين وصفا دقيقا فى قوله تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)

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  • عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» خرجه البخاري ومسلم.

    وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان».

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