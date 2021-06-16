جمال الزوبية: معظم من استفادوا من «ثورة فبراير» كانوا «شلتت وخدم للقذافي»

زعم جمال الزوبية، مدير إدارة الإعلام الخارجي السابق في «حكومة الإنقاذ»، أن معظم من استفادوا من «ثورة فبراير» كانوا «شلتت وخدم للقذافي»، بحسب وصفه.

وقال الزوبية، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “مصباح دومة «برلماني ليبي»، خريج المدرج الأخضر، كان متطوع في كتائب القذافي لإجهاض 17 فبراير وبعد نجاحها استبدل جلده وتسلق الى أن أصبح نائبًا في مجلس النواب”، على حد زعمه.

وأضاف “العجيب أن معظم من استفاد من الثورة ومكتسباتها سواءً في السفارات أو المناصب العليا أو النواب هم من كانوا شلتت وخدم للقذافي. ويكيدوا للثورة”، وفقا لتعبيره.

وكان النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، قد قاطع النائب مصباح دومة، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه اسكاته ويرد دومة: “هذه قاعة ليبيين يا عصملي واذا فيكم اتراك يعلنوها”.