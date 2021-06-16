بمرافقة «الضراط».. وفد أمريكي يزور المنطقة الحرة مصراتة

قام وفد أمريكي بجولة في المنطقة الحرة بمصراتة والتقى برئيس لجنة الإدارة ومدير إدارة التسويق ومدير الإدارة الفنية بالمنطقة.

وقال بيان صادر عن المنطقة الحرة مصراتة: “ضم الوفد الأمريكي، جو غارسيا، عضو الكونغرس الأمريكي السابق عن ولاية فلوريدا، ومدير ومسؤولي الملف الإعلامي الليبي لدى شركة «Mercury Group» للعلاقات العامة وهي شركة أمريكية تعمل لصالح الحكومة الليبية”.

وأضاف البيان “حضر اللقاء، محمد علي عبد الله الضراط المبعوث الخاص لحكومة الوحدة الوطنية لدى الولايات المتحدة للتعرف على نشاط المنطقة الحرة وخطتها في تطوير الميناء التجاري وفتح آفاق الاستثمار”.

وتابع “عقب الاجتماع قام الوفد بزيارة ميدانية للميناء وتحديداً الرصيف الجديد إضافة إلى جولة في مشروع تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة الحرة مصراتة والمتوقع الانتهاء من تنفيذ اعماله قريباً”.