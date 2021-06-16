السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لتقى وزير الخارجية المصري، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال زيارته إلى الدوحة، حاملا دعوة من الرئيس السيسي لزيارة القاهرة .

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في تدوينة عبر حسابه على موقع “تويتر” “حاملا رسالة من الرئيس‫ عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية ‫سامح شكري يلتقي سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة”.

وبدأ شكري زيارته إلى الدوحة يوم أمس الأول الإثنين حاملا رسالة من الرئيس المصري إلى أمير قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على بيان العلا، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

ونقل وزير الخارجية دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سمو أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة.

وأوضح السفير أن أمير دولة قطر طلب نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد أمير قطر بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية وما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل الزيارات الوزارية واستئناف لأطر التعاون بين البلدين .