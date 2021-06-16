مختار الجدال: “الدبيبة” يفكك المؤسسة الليبية للإعلام نزولا عند رغبة تنظيم الإخوان

علق المختار الجدال، المحلل السياسي،على قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام الذي تضمن نقل تبعية قناة «الهداية» إلى دار الافتاء الليبية لتصبح بمقتضى هذا القرار تحت سلطة المفتي المعزول الصادق الغرياني إلى جانب قناة التناصح المتهمة ببث خطاب الكراهية، والتحريض على الفتنة وسفك دماء الليبيين، والترويج للفتاوى الشاذة التي يصدرها شيوخ دار الإفتاء، وعلى رأسهم الغرياني و سامي الساعدي، وعبدالباسط غويله.
أضاف “الجدال” في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، رئيس الحكومة الاتحادية “الدبيبة” يفكك المؤسسة الليبية للإعلام نزولا عند رغبة التنظيم الدولي للجماعة، وحولها إلى أبواق جوفاء تحت سلطته”.
وتابع؛ “لا أستبعد أن الأوامر جاءت من فريق الشياطين التركي الذي دخول العاصمة دون إذن واستدعي “الدبيبة” وأمره بردم آخر خندق وطني “مؤثر” في مواجهة الأخوان ويخافون صوته بالعاصمة”.
وأردف «الجدال»، أن “فوزي النويري دمية يحركها الإخوان ينفذ أجنداتهم، يأمرونه بعقد جلسة لإقرار الميزانية في طرابلس، ليقتل بها مزيدا من الليبيين”.
وأكد أن “أردوغان كذاب لا عهد له ولا ميثاق يكسب الوقت وعينه على «برلين 2» في الوقت الذي يتعهد فيه للفرنسيس بإخراج المرتزقة بأسرع وقت”.، معقبًا ” قالي «خف شويه» قتله حاضر لكن معرفتش مقدار وقيمة «الشويه» فلكل خف مقدار ولكل صبر حدود، فبما أنت موعود ؟”.
وكان رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة قد قرر أمس الثلاثاء، إلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتعلق بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.
ونشرت منصة حكومتنا، نص القرار رقم 116 لسنة 2021، بشأن تقرير بعض الأحكام، والذي تضمن وضع بعض المؤسسات الإعلامية التابعة للمؤسسة تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء وبعضها الآخر تحت إشراف بعض الوزارات وحل بعض المؤسسات الإعلامية والمراكز.
وبموجب قرار مجلس الوزراء تنقل تبعية مؤسسات قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية ووكالة الأنباء الليبية والهيئة العامة للصحافة إلى مجلس الوزراء، وقناتي ليبيا الرياضية وليبيا الشبابية وراديو الشبابية إلى وزارة الشباب، وقناة الهداية إلى دار الإفتاء، وإذاعة القرآن الكريم إلى الهيئة العامة للأوقاف وقناة الأمازيغية إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.
كما نص القرار على حل مركز البحوث والدراسات الإعلامية، وقناة ليبيا الفضائية بتلفزيون ليبيا، وقناة ليبيا الإخبارية، ومركز تطوير الإعلام الجديد، وراديو الشروق وراديو ليبيا.
وبحسب المادة الرابعة من القرار تشكل لجنة فنية وإداري تتولى تنسيب العاملين بالجهات المنحلة حسب تخصاتهم وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
ووفقا للمادة نفسها، تشكل لجنة لحصر الأصول الثابتة والمنقولة بالجهات المنحلة وإعداد مقترح للاستفادة منها بالجهات الأخرى وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم سداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء وفقا لعرض من الجهة المختصة.
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