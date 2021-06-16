مختار الجدال: “الدبيبة” يفكك المؤسسة الليبية للإعلام نزولا عند رغبة تنظيم الإخوان

علق المختار الجدال، المحلل السياسي،على قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام الذي تضمن نقل تبعية قناة «الهداية» إلى دار الافتاء الليبية لتصبح بمقتضى هذا القرار تحت سلطة المفتي المعزول الصادق الغرياني إلى جانب قناة التناصح المتهمة ببث خطاب الكراهية، والتحريض على الفتنة وسفك دماء الليبيين، والترويج للفتاوى الشاذة التي يصدرها شيوخ دار الإفتاء، وعلى رأسهم الغرياني و سامي الساعدي، وعبدالباسط غويله.

أضاف “الجدال” في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك، رئيس الحكومة الاتحادية “الدبيبة” يفكك المؤسسة الليبية للإعلام نزولا عند رغبة التنظيم الدولي للجماعة، وحولها إلى أبواق جوفاء تحت سلطته”.

وتابع؛ “لا أستبعد أن الأوامر جاءت من فريق الشياطين التركي الذي دخول العاصمة دون إذن واستدعي “الدبيبة” وأمره بردم آخر خندق وطني “مؤثر” في مواجهة الأخوان ويخافون صوته بالعاصمة”.

وأردف «الجدال»، أن “فوزي النويري دمية يحركها الإخوان ينفذ أجنداتهم، يأمرونه بعقد جلسة لإقرار الميزانية في طرابلس، ليقتل بها مزيدا من الليبيين”.

وأكد أن “أردوغان كذاب لا عهد له ولا ميثاق يكسب الوقت وعينه على «برلين 2» في الوقت الذي يتعهد فيه للفرنسيس بإخراج المرتزقة بأسرع وقت”.، معقبًا ” قالي «خف شويه» قتله حاضر لكن معرفتش مقدار وقيمة «الشويه» فلكل خف مقدار ولكل صبر حدود، فبما أنت موعود ؟”.

وكان رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة قد قرر أمس الثلاثاء، إلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتعلق بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام.

ونشرت منصة حكومتنا، نص القرار رقم 116 لسنة 2021، بشأن تقرير بعض الأحكام، والذي تضمن وضع بعض المؤسسات الإعلامية التابعة للمؤسسة تحت الإشراف المباشر لمجلس الوزراء وبعضها الآخر تحت إشراف بعض الوزارات وحل بعض المؤسسات الإعلامية والمراكز.

وبموجب قرار مجلس الوزراء تنقل تبعية مؤسسات قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية ووكالة الأنباء الليبية والهيئة العامة للصحافة إلى مجلس الوزراء، وقناتي ليبيا الرياضية وليبيا الشبابية وراديو الشبابية إلى وزارة الشباب، وقناة الهداية إلى دار الإفتاء، وإذاعة القرآن الكريم إلى الهيئة العامة للأوقاف وقناة الأمازيغية إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية.

كما نص القرار على حل مركز البحوث والدراسات الإعلامية، وقناة ليبيا الفضائية بتلفزيون ليبيا، وقناة ليبيا الإخبارية، ومركز تطوير الإعلام الجديد، وراديو الشروق وراديو ليبيا.

وبحسب المادة الرابعة من القرار تشكل لجنة فنية وإداري تتولى تنسيب العاملين بالجهات المنحلة حسب تخصاتهم وتقديم مقترح لرئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

ووفقا للمادة نفسها، تشكل لجنة لحصر الأصول الثابتة والمنقولة بالجهات المنحلة وإعداد مقترح للاستفادة منها بالجهات الأخرى وعرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يتم سداد قيمة الترددات الخاصة بالقنوات الفضائية المختلفة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء وفقا لعرض من الجهة المختصة.