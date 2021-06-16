10 بلديات تتسلم جرافات ومعدات من “يو أس أيد”

ليبيا – سلمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو أس أيد” عددًا من الجرافات انزلاقية التوجيه ومعدات أخرى إلى 10 بلديات، فضلًا عن قيامها بمساهمات أخرى.

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بيان صحفي صادر عن السفارة الأميركية في طرابلس اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشارت خلاله إلى تسليم هذه المعدات لبلديات طرابلس المركز وسبها وبني وليد والبيضاء والخمس وغدامس وبنغازي وزوارة وباطن الجبل وأبو سليم، فضلًا عن إشراف الوكالة على تدريب المهندسين والعمال.

وأضاف البيان: إن التدريب تمحور حول كيفية استخدام معدات إصلاح الطرق بأمان وفعالية. مبينًا أن هذه الجهود ستساهم في إزالة الرمل والنفايات الصلبة وإصلاح الطرق وصيانة مصارف مياه الأمطار والنظافة العامة لخدمة سكان هذه البلديات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية