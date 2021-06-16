“أصحاب الأعمال الليبيين” يبحث تعزيز التعاون مع اليونان

ناقش رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عبد الله الفلاح، مع القائم بأعمال السفارة اليونانية، عددًا من المشاريع المشتركة والمزمع تنفيذها فيما يخصُ مجالات الطاقة والسياحة.

وتطرق الاجتماع، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا واليونان في القطاع الخاص، حيث جاءت زيارة الطرف اليوناني إلى ليبيان تمهيدًا لزيارة وكيل الوزارة اليونانية للشؤون الاقتصادية.

بدوره أكد الفلاح على عمق العلاقات بين ليبيا واليونان، وأن المجلس يطمح للتعاون والشراكة وتعزيز الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية، في كل المجالات ومع كل البلدان.

من جهته ذكر القائم بأعمال السفارة اليونانية، إن القسم القنصلي وخدمات التأشيرة ستباشر مهامها من طرابلس خلال شهر سبتمبر القادم، مما يسهل تنظيم زيارات عمل متبادلة بين أصحاب الاعمال في البلدين.

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