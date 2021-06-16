طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة الطقس سيكون معتدل على أغلب المناطق الساحلية وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي .

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء صافية بوجه عام.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، تنشط احيانا فترة المساء على المناطق الساحلية.

• درجات الحرارة القصوى: مابين (27- 30) مْ على الساحل، ومابين (31- 36) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29) مْ ، وتكون على جالو- اجدابيا والجغبوب مابين (31-36) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور سحب عابرة على غدامس.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36- 40) مْ تصل يوم الغد إلى(43) مْ على غدامس.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:16). فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

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