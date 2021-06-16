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وزارة العمل تُطلق برامج مهنية تكنولوجية لتنمية قدرات الباحثين عن عمل

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفق رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، فيصل قرقاب، رفقة وزير العمل والتأهيل على العابد، على إطلاق برامج مهنية لتنمية قدرات الخريجين الباحثين عن عمل.

جاء لك خلال اجتماع موسع، عقد بمقر الوزارة في طرابلس، حيثُ استعراض المجتمعون القدرات الخاصة بالشركة القابضة، حتى يتسنى للوزارة “الاستفادة منها بالتدريبات التطبيقية ذات العلاقة بالمهارات التكنولوجية التي يتطلبها السوق المحلي والعالمي”

إلى جانب ذلك، ناقش الطرفان كيفية الاستفادة من المهارات الاحترافية للعمل الرقمي بالشراكة مع الشركات الوطنية غير الممولة من الخزانة العامة للدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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