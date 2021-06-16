المنطقة الحرة مصراتة تتابع مراحل تطوير الميناء التجاري وآفاق الاستثمار

تفقد رئيس لجنة الادارة ومدير إدارة التسويق ومدير الادارة الفنية بالمنطقة الحرة في مصراتة، رفقة عضو الكونغرس الامريكي السابق عن ولاية فلوريدا جو غارسيا، سير العمل بالمنطقة الحرة بمصراتة.

حيثُ قام الحضور خلال جولتهم التفقدية، بالاطلاع علة الرصيف الجديد للميناء، إضافة للاطلاع على مشروع تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة الحرة مصراتة والمتوقع الانتهاء من تنفيذ اعماله قريباً، وفقًا لما جاء في بيان المنطقة.

وعلى خلفية الجولة التفقدية، أقيم اجتماع موسع، شارك فيه مدير ومسؤولي الملف الاعلامي الليبي لدى شركة Mercury Group للعلاقات العامة وهي شركة أمريكية تعمل لصالح الحكومة الليبية، اطلع فيه الحضور على نشاط المنطقة الحرة وخطتها في تطوير الميناء التجاري وفتح آفاق الاستثمار.

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