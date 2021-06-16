برلماني ألماني: مخابراتنا تعلم بتعاون منظمات اللاجئين غير الحكومية مع مهربي البشر الليبيين

أكد النائب الألماني عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البوندستاغ، ماريان وندت، أن المخابرات الألمانية على علم بأن المنظمات غير الحكومية التي تساعد اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط تتعاون بأشكال متعددة مع مهربي البشر الليبيين.

وقال وندت، في مقابلة أجرتها معه وكالة «نوفا» الايطالية للأنباء في برلين: “أطالب بالكشف عما إذا كانت أنشطة المنظمات غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط هي عمليات إنقاذ أو إتجار بالبشر، وهناك ضرورة لإيقاف المنظمات غير الحكومية على أن تكون عمليات إنقاذ المهاجرين ضمن مسؤولية الدولة”.

وأضاف “إنشاء مناطق البحث والإنقاذ كانت لهذا الغرض ويجب تعزيز قدرات خفر السواحل في إيطاليا وليبيا وتونس، وكذلك قدرات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، من أجل إدارة أكثر فعالية لظاهرة الهجرة”.

وتابع “يجب أن يكون من الواضح أن الجهات الحكومية هي المسؤولة عن الأمن في البحر الأبيض المتوسط لاسيما وأن الخطر يكمن في ملئ المنظمات غير الحكومية للفراغ الذي تركته السلطات الحكومية المخولة لوحدها باتخاذ القرارات التنفيذية”.

واستطرد “معالجة قضية الهجرة تحتاج إلى حلول في إطار المجلس الأوروبي، من خلال تشكيل تحالف من الدول الأعضاء الراغبة في تطبيق اتفاق مشابه لآلية مالطا، على أن يتم ذلك في ظروف معينة، لأنه مهم لألمانيا على غرار إمكانية إعادة العمل بآلية دبلن ورفض توطين المهاجرين في ألمانيا وإعادتهم إلى إيطاليا التي كانوا قد وفدوا إليها في البداية”.