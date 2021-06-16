نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء (16/06/2021)…

حيث ستكون الصلاحية للنشرة اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير

وحذرت النشرة من ريح شرقي الى شلوق نشط مساء اليوم تصل سرعته الى (25)عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة أحيانا.

• الريح براني يتحول تدرجيا الى شلوق ســرعته مــا بين (05– 20) عقدة يصل مساء اليوم على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس الى (25)عقدة.

• ارتفاع الموج (0.50-1.50) متر .

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر ( 20-22 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرش الى براني و يكون متغير الاتجاه على الجبل الأخضر صباح الغد سرعته ما بين (05–15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر ( 21-23 ) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي