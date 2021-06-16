رئيس بنغلاديش لسفيره الجديد في ليبيا: لا بد من توسيع تعاون دكا وطرابلس في كافة المجالات

ليبيا – طالب رئيس بنغلاديش محمد عبد الحميد سفير بلاده الجديد في ليبيا “أس أم شميم أوز زمان” باتخاذ كل ما يلزم لتعزيز تعاون طرابلس ودكا في كافة المجالات.

ووفقًا لما ورد في صحيفة “دكا تربيون” الصادرة في بنغلاديش وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، شدد عبد الحميد خلال لقاء جمعه بالسفير في العاصمة دكا قبل توجهه لاستلام مهامه رسميًا على وجوب اتخاذ مبادرات لحماية مصالح المغتربين البنغاليين في ليبيا.

وأكد عبد الحميد ضرورة القيام بكل ما من شأنه حماية مصالح المغتربين البنغاليين وإعادة من تقطعت بهم السبل إلى بلادهم، فضلًا عن السعي لاستكشاف كل سبل توسيع آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين بنغلاديش وليبيا، وبما يخدم مصالح الشعبين في هذين البلدين.

ترجمة المرصد – خاص

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