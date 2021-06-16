دومة: طرد المقاتلين الأجانب من ليبيا أكبر من أي خلاف

أخبار ليبيا 24 – خبر
قال عضو مجلس النواب، عن دائرة سبها، مصباح دومة، إن خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا يعلو على أي خلافات شخصي.
دومة أضاف في تغريدة له عبر تويتر: “كبح جماح التدخل الخارجي وإخراج كل أجنبي مسلح من تراب ليبيا واسترجاع سيادة ليبيا الضائعة هي قضية وطنية وأكبر من أي خلاف شخصي أو أيدولوجي لغرض كسب المواقف وإضاعة الوطن”.
وتابع أنه لا يمكن النزول لبعض التصريحات التى يدلى بها الزملاء، لأننا نراها إما عاطفية أو ردة فعل بسبب تأنيب الضمير، وأن “ليبيا أكبر من الجميع”.
تجدر الإشارة إلى أن النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، كان قد قاطع النائب مصباح دومة، أثناء كلمته، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه إسكاته ويرد دومة : “هذه قاعة ليبيين يا عصملي وإذا فيكم أتراك يعلنوها “.
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