تقرير دولي يتابع فعاليات الأسبوع الثقافي في مدينة بنغازي

ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إلى استضافة مدينة بنغازي لفعاليات الأسبوع الثقافي في حالة نادرة الحدوث وتضم الفن والموسيقى والمسرح.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذه الفعاليات تصب في إطار محاولة ليبيا طي صفحة عقد من العنف، ناقلًا عن الفنانة إلهام الفرجاني التي حضرت من العاصمة طرابلس للمشاركة في هذا الحدث قولها: “إنه لشرف كبير أن يكون لدينا معرض لأول مرة في بنغازي”.

ووفقًا للتقرير مثلت اللوحات الفنية التي عرضتها الفرجاني الفن الصخري الصحراوي الليبي والثقافة الأمازيغية وعقد من الصراع في ليبيا فيما قالت الرسامة الليبية: “إن فرصة لقاء الفنانين الذين سافروا من جميع أنحاء البلاد كانت مصدر سعادة”.

وأكد منظم المعرض الفني حازم الفرجاني الذي لا يرتبط بصلة قرابة بالفنانة وجود أنشطة أخرى مثل ورش عمل الرسم على الزجاج والتصوير والنحت وطاولات مستديرة ومؤتمرات ومناظرات حول السينما الليبية، وحفلة موسيقية عربية أندلسية، ومسرحية قدمتها فرقة مسرحية ليبية لإحياء الحياة الفنية والثقافية ببنغازي.

ترجمة المرصد – خاص

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