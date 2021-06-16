تقرير تشيكي: الاستقرار الأمني في ليبيا ينعكس على أمن دول جوارها

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “إي يو بلتن” الإخباري التشيكي الضوء على الأوضاع الأمنية في ليبيا ومدى تأثيرها على أمن واستقرار الدول المحيطة بالبلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا عام 2011 لإسقاط نظام العقيد الراحل القذافي قاد لمشهد أمني هجين وحالة غريبة، تمثلت في انتشار الميليشيات المسلحة المتدخلة في الشؤون السياسية، بعد انهيار أجهزة الدولة.

وأكد التقرير أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير كان مفيدًا جدًا لدفع عملية السلام المرعية منذ سنوات من قبل الأمم المتحدة، فضلًا عن إنهاء الانقسام السياسي عبر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، رغم عدم معالجة السلطة التنفيذية الجديدة الموحدة التهديدات المختلطة المتعددة التي تخيم على ليبيا.

وأضاف التقرير: إن هذه السلطة لم تنجح في تنفيذ برامج إصلاح قطاع الأمن التي طال انتظارها ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بهدف توحيد المؤسسة العسكرية، محذرًا من الانعكاسات السلبية لافتقار ليبيا لسيادة القانون وسهولة اختراق حدودها ووجود الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب على أراضيها.

وأوضح التقرير أن هذه الانعكاسات تتمثل في تهديد هذه الجهات المسلحة المنفلتة لأمن دول جوار ليبيا، ومنها تشاد والدول الأخرى ما يعني أن زعزعة الاستقرار في المغرب العميق مردها الأوضاع غير المستقرة على الأراضي الليبية، وبهذا يكون تحقيق الأمن في البلاد مهمًا جدًا.

ترجمة المرصد – خاص

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