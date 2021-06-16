المنقوش ونظيرها السعودي يناقشان الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر برلين 2

ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أمس الثلاثاء اجتماعًا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزاري الذي عقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال هذا اللقاء وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة التشاور حول عدد من القضايا التي تهم البلدين، كما تمت مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر برلين 2 في نهاية الشهر الجاري والمبادرة الليبية التي ستعرض خلال هذا المؤتمر.

وقد رحب وزير الخارجية السعودي بأي مبادرة ليبية من شأنها إرساء الأمن والاستقرار في البلاد، وأكد أن السعودية ستكون في مقدمة الدول الداعمة لهذه المبادرة التي تعبر عن إرادة الليبيين وتحقق استقرار بلادهم.

ومن جانبها عبرت وزير الخارجية عن تطلعها لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وإرساء سنة التشاور بينهما، لما تتمتع به السعودية من سمعة طيبة على مختلف الأصعدة، وحرصها على أن يتولى الليبيون بأنفسهم ومن خلال الحوار حلحلة الأوضاع في ليبيا، مما يعزز سيادتها واستقلال قرارها السياسي.

كما عبرت المنقوش عن تقديرها للموقف السعودي الثابت والداعم اتجاه الملف الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية