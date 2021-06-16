محادثات بين النمسا ومالطا لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية

ليبيا – بحث وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، في فاليتا أمس الثلاثاء، وضع سياسة مشتركة للجوء والهجرة، وكذلك سبل التعاون من أجل تعزيز السلام في ليبيا.

الجانبان أكدا فى مؤتمر صحفي مشترك وفقًا لصحيفة “اليوم السابع” أنه لا ينبغى عليهم انتظار الاتفاق النهائي على سياسة اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت منصة “يورأكتيف” الإعلامية، المتخصصة فى الشؤون الأوروبية، عن وزير خارجية مالطا قوله: “إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبى تقديم الدعم اللازم للحفاظ على السلام فى ليبيا، لما فيه خير الشعب الليبي”.

وأضاف أنه يجب تقديم المزيد من الدعم للحكومة الليبية ليس فقط لوقف القوارب غير الشرعية، وإنما أيضًا من أجل حماية حدودها الجنوبية المعرضة لخطر الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية