«الصور»: نعمل على رفع قدرة ومهارة أعضاء النيابة العامة

التقى النائب العام، الصديق الصور، بمحامي عام محكمة استئناف غريان ورؤساء النيابات الابتدائية «جادو، الزنتان، نالوت، غريان» ومديري وأعضاء النيابات الجزئية الكائنة بدائرة اختصاص النيابات سالفة الذكر، وذلك استكمالا لزيارته التفقدية لعمل النيابة العامة.

وقال بيان صادر عن قسم الإعلام بمكتب النائب العام: “استمع النائب العام إلى تقييم الأعضاء للعمل، الذين أكدوا عدم سير العمل بانتظام وإطراد نتيجة عدم توافر الإمكانيات المادية اللازمة لحسن العمل وصعوبة تأمين ونقل المستندات والوثائق التي يتطلب العمل ضرورة الاطلاع عليها بين النيابات وبينها وبين الهيئات الأمنية الواقعة ضمن دائرة الاختصاص التي تتسم باتساع الرقعة الجغرافية”.

وأضاف البيان “أتى الأعضاء على ذكر غياب التدريب اللازم للاضطلاع بتحقيق بعض الجرائم التي تتطلب إلمام معرفي بعلوم أخرى، وفي موضع آخر من حديثهم أشاروا إلى عدم إيلاء الشكاوى الكيدية التي تقدم ضدهم الاهتمام الذي يستلزم فحصها ومراعاة وجهة نظرهم وتقييمهم لما تضمنته دون الاكتفاء بظاهر ما ورد بها”.

وتابع “من جهته بين النائب العام للحضور الاستراتيجية التي سيعمل عليها مكتب النائب العام لدعم الاستقلال والرفع من قدرة ومهارة أعضاء النيابة العامة على أداء العمل الإداري والقضائي”.

واستطرد “أكد «الصور» أن البناء التنظيمي لمكتب النائب العام سيرتكز على التقنية في المستقبل القريب بغية تلافي عائق صعوبة التواصل المستندي، كما أكد على أن ملاحظاتهم محل اهتمام من قبله بما في ذلك غياب الامكانيات المادية التي تعتبر محل متابعة من قبله في الوقت الراهن للوصول إلى زوالها بعون من الله وتوفيقه”.